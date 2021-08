Blick auf Werbetrends

Heidelberg. Seit 1954 gilt das Cannes Lions International Festival of Creativity als die weltweit bekannteste Veranstaltung der Werbe- und Kommunikationsbranche, bei der aktuelle und künftige Trends präsentiert und die „Oscars der Werbewirtschaft“ verliehen werden. Die Ergebnisse der Auszeichnungen präsentiert Marco Ruckenbrod am Mittwoch, 1. September, ab 18 Uhr bei einem After Work Event im „Tink Tank“ Coworking Space, Bergheimer Straße 147. Als freier Marken- und Kommunikationsstratege war er als einer von zehn Kreativen und Delegierten aus Baden-Württemberg bei der digitalen Veranstaltung dabei. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt. Die Teilnehmeranzahl ist auf 25 Plätze limitiert. Eine Anmeldung ist unter dem Link https://tink-tank.de/de/community-events-de/ erforderlich. Außerdem muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden oder ein Genesen- oder Impfnachweis. Im „Tink Tank“ gilt die Maskenpflicht. Am Platz darf die Maske abgenommen werden. Die Teilnahme ist kostenlos. vs

