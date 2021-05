Bleiben Freigänger unkastriert?

Heidelberg. Kommt eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für frei laufende Katzen in Heidelberg? Nach Auskunft der Stadtverwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung sind noch Fragen offen. „Es müssen ausreichend Nachweise vorhanden sein, die belegen, dass den freilebenden Katzen durch eine (zu) hohe Population im Heidelberger Stadtgebiet erhebliche Schmerzen, Leiden, Schäden entstehen“, heißt es in einer Stellungnahme.

AdUnit urban-intext1

Der Erlass der Katzenschutzverordnung sei demnach „Ultima ratio“, wenn keine anderen Maßnahmen zur Verfügung stünden. Die Verwaltung sammle und prüfe derzeit die Fakten, und werde sich „in diesem Zusammenhang auch mit anderen Sachverständigen austauschen“. Ein Zeitrahmen könne nicht angegeben werden.

In Ludwigshafen ist Ende April eine solche Katzenschutzverordnung verabschiedet worden. In Mannheim wird ein entsprechender Erlass gerade in den politischen Gremien diskutiert. Eine solche Kastrationsverordnung hätte zur Folge, dass Katzenhalter dafür sorgen müssten, dass ihre „Freigänger“ kastriert und gekennzeichnet sind – etwa mit einem Chip. Tierschützer fordern seit Jahren eine solche Verordnung. „Es würde viel Leid verhindern“, sagte etwa Hellen Kühner, Gründerin des Vereins Straßenkatzen, der sich seit drei Jahrzehnten um Streuner kümmert. miro