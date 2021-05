Bis zu 100 Gäste vor Ort bei den Literaturtagen in Heidelberg

Heidelberg. Die Zeichen stehen auf Öffnung: Die Heidelberger Literaturtage finden in diesem Jahr im sogenannten Hybrid-Format statt. Es gibt – entsprechend niedrige Inzidenzwerte vorausgesetzt – 100 Plätze bei den Veranstaltungen vor Ort im Theatersaal der Augustinum Seniorenresidenz. Die Lesungen werden aber auch via Internet übertragen. Darüber informierte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag.

Im vergangenen Jahr gab’s Literatur nur online, diesmal wohl auch mit Publikum vor Ort. © Stadt Heidelberg

Die Veranstaltungsreihe mit mehr als 30 Programmpunkten findet vom 9. bis 13. Juni statt und reicht von klassischen Lesungen über Online-Workshops und eine literarische Schatzsuche bis hin zum selbst gestalteten Pop-up-Buch. Das Programm ist ab sofort auf der Webseite www.heidelberger-literaturtage.de verfügbar, der Ticketverkauf startet an diesem Dienstag, ebenfalls online. Ab Ende der Woche sind gedruckte Exemplare des Programm-Flyers in Heidelberger Buchhandlungen und öffentlichen Einrichtungen, wie beispielsweise in der Stadtbücherei, verfügbar. Zudem werden in den Buchhandlungen Bücherbeutel, Lesezeichen und Papier-Fächer zur kostenlosen Mitnahme bereitliegen.

An jedem der fünf Festivaltage stehen abends zwei bis vier Lesungen und Veranstaltungen auf dem Programm; für Schulen und Familien gibt es verschiedene Angebote. Das Spektrum umfasst deutschsprachige und internationale Literatur. Mit dabei sind berühmte Namen wie Ulrike Draesner und Frank Witzel sowie Neuentdeckungen wie Markus Ostermair und Elisabeth Steinkellner. Auch in Heidelberg lebende, international renommierte Lyriker wie Rainer René Mueller und Ralph Dutli stehen auf dem Programm.