Binding bleibt Vorsitzender

Heidelberg. Die Arbeitsgemeinschaft der Senioren in der SPD, SPD 60 plus, hat auf ihrer Bundeskonferenz in Berlin den Heidelberger Lothar Binding als Bundesvorsitzenden wiedergewählt. Der Schwetzinger Norbert Theobald verstärkt den Vorstand als Beisitzer.

Binding erklärte, dass „die galoppierende, ungeregelte Digitalisierung unsere Gesellschaft in einer Geschwindigkeit verändert, der nur wenige standhalten. Deshalb gilt es, die Digitalisierung menschlich zu machen, zu steuern.“ Um im digitalen Raum Barrieren abzubauen, fordern die SPD-Senioren – in Analogie zur ambulanten Pflege – aufsuchende Beratung und Fortbildung. Theobald setzt sich dafür ein, auch ältere Menschen an digitale Informationsmedien heranzuführen. „Ältere Menschen brauchen Hilfe und niederschwellige Angebote der Kommunen“, so Theobald. red