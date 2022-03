Bilanz: Überwachung der Corona-Regelungen im ÖPNV in Heidelberg

Heidelberg. Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagnachmittag mit Mitarbeitenden der rnv in Heidelberg die Einhaltung der Corona-Regeln im öffentlichen Personennahverkehr kontrolliert. Ab 16 Uhr wurden dabei nach Angaben der Polizei insgesamt 920 Personen in Bus und Bahn auf die Einhaltung der geltenden 3-G-Regel und der bestehenden Maskenpflicht überprüft.

Elf Mitfahrende mussten verwarnt werden, da sie ihre Masken nicht ordnungsgemäß trugen. 38 Personen bekamen allerdings wegen Verstößen gegen das Landesinfektionsschutzgesetz eine Anzeige. Sie trugen beispielsweise keine gültige FFP-2 Maske oder konnten keinen 3-G-Nachweis vorweisen.

Darüber hinaus konnten 50 Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein festgestellt werden. Diese sehen nun einer Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen entgegen. Die überwiegende Mehrheit der Fahrgäste soll sich laut Polizei an die bestehenden Vorschriften gehalten und die Maßnahmen begrüßt haben.