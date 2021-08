Bilanz der Impfzentren gezogen

Rhein-Neckar. Die Kreisimpfzentren (KIZ) in Weinheim und in Heidelberg haben ihre Türen am Sonntag- beziehungsweise Freitagabend geschlossen. Rund 180 000 Impfungen sind in beiden Impfzentren durchgeführt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt 103 896 Impfungen sind seit Ende Dezember im Dreiglockenzentrum Weinheim erfolgt. 54 339 waren Erstimpfungen, 49 557 Personen wurden zum zweiten Mal geimpft. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist mit Abstand am häufigsten gespritzt worden: Fast 71 300 Mal wurde er im Kreisimpfzentrum (KIZ) Weinheim auf Spritzen gezogen. Moderna und Astra Seneca wurden jeweils rund 16 000 Mal verimpft, Johnson und Johnson 168 Mal. Am letzten Öffnungstag, Sonntag, 15. August, kamen bis 20 Uhr insgesamt 209 Impflinge. Pro Tag waren im KIZ Weinheim bis zu 22 Ärztinnen und Ärzte und 20 medizinische Fachkräfte im Einsatz. Zusätzlich waren täglich rund 40 administrative Kräfte unterstützend tätig.

Die 100-jährige Marianne Knapp aus Neuenheim war am 22. Januar die erste Person, die im Kreisimpfzentrum Heidelberg – im Gesellschaftshaus Pfaffengrund – eine Impfung bekam. Am 14. August war Max Friedrich um 16.18 Uhr der letzte Impfling dort. Insgesamt wurden über die Einrichtung laut Mitteilung der Stadt 75 390 Impfungen vorgenommen: 67 498 direkt vor Ort im Gesellschaftshaus und 7892 über mobile Impfteams – zum Beispiel in Senioreneinrichtungen. Weiter geöffnet bliebt das Impfzentrum Rhein-Neckar in Patrick-Henry-Village (täglich 8 bis 20 Uhr). miro