Bilanz aus Polizeisicht

In der Nacht auf Samstag blieb es schon wegen der starken Regenschauer eher ruhig auf der Heidelberger Neckarwiese und in der Altstadt. In der Nacht auf Sonntag waren die Ordnungskräfte aber wieder stärker gefordert: Im Verlauf der Nacht sei es zu zahlreichen Ruhestörungen im gesamten Zuständigkeitsbereich gekommen. Vereinzelt sei zudem Pyrotechnik abgefackelt worden.

„Brennpunkte Sommer 2021“ heißt ein Polizeikonzept, das sich aus Sicht von Polizeisprecher Michael Klump auch an diesem Wochenende in Heidelberg bewährt habe. „Unsere Kommunikationsteams waren im Einsatz und kamen mit vielen Neckarwiesenbesuchern bereits früh am Abend uns Gespräch“, berichtet Klump aus dem Polizeipräsidium Mannheim. Ab Mitternacht habe man das Alkoholkonsumverbot besonders an neuralgischen Punkten in der Altstadt wie auf der Alten Brücke und in der Unteren Straße überwacht. „Bis auf wenige Ausnahmen hielt sich die überwiegende Mehrzahl der Besucher daran.“

Am Samstag seien Neckarvorland und Altstadt sehr viel mehr besucht gewesen. Gegen 20.45 Uhr seien Lautsprecherdurchsagen gemacht worden. Eine Gruppe von rund 200 Personen habe auf die Durchsagen zunächst nicht reagiert.

Durch „gezieltes Ansprechen und Zeigen polizeilicher Präsenz“ sei die Gruppe „zum friedlichen Verlassen der Örtlichkeit bewegt“ worden. Kurz nach 21 Uhr sei die Neckarwiese menschenleer gewesen. Um zu verhindern, dass Personen zurückkehrten, schalteten die Ordnungskräfte die sogenannte „Stresserbeleuchtung“ ein.

In der Altstadt fielen ruhestörender Lärm wie Grölen und laute Musik aus elektrischen Geräten auf. Nachdem die Beschlagnahmung eines Geräts angedroht worden war, sei in einem Fall schnell Ruhe eingekehrt. miro