Heidelberg. Die Szenerie erinnert an einen Horrorfilm: Blutüberströmt war Maya D. (alle Namen von der Redaktion geändert) aus ihrem Zimmer in den Flur des katholischen Frauenhauses gelaufen, panisch um Hilfe schreiend. Ennis H. eilte ihr hinterher, in der Hand ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser. Mindestens drei Stichverletzungen soll der 24-Jährige seiner Ehefrau zu diesem Zeitpunkt bereits zugefügt haben. Drei Stiche, von denen jeder einzelne tödlich hätte enden können – und die in Kombination eigentlich gar nicht zu überleben seien, wie der rechtmedizinische Gutachter vor dem Landgericht Heidelberg ausführte.

Im Flur stach Ennis H. dann ein viertes Mal zu. Maya D. brach auf dem Boden zusammen, konnte nur durch sechs Blutkonserven und „enorm glückliche Umstände“ am Leben gehalten werden, wie die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer ausführte. Für die Beziehungstat wurde der Angeklagte nun zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.

Schon länger habe sich Ennis H. an dem selbstbewussten Lebensstil seiner Frau gestört, wie Richter Jochen Herkle bei der Urteilsbegründung befand. Besonders missfallen habe ihm, dass die 21-Jährige seit der gemeinsamen Hochzeit vor gut zwei Jahren ihre Abende immer öfter mit Freundinnen verbrachte, Soziale Medien nutzte, lange Telefonate führte. „Ennis H. wollte seine Frau für sich alleine haben“, so Herkle.

Zeitweise Hausverbot

In dieser Zeit sei es häufig zu Streit zwischen den Eheleuten gekommen. Man habe sich angeschrien, der Angeklagte sei das erste Mal handgreiflich geworden. Maya D. jedoch verzieh dem Vater der gemeinsamen Tochter diesen und weitere Übergriffe. Auch jenen vom Dezember 2019, als Bewohnerinnen des Heidelberger Frauenhauses aus Sorge die nächtliche Rufbereitschaft verständigt hatten und Ennis H. zeitweise Hausverbot in der Sozialeinrichtung erhielt.

Als Maya D. schließlich Kontakt mit einem anderen Mann hatte, spitzte sich die Ehekrise zu. Ennis H. spionierte seiner Frau hinterher, kontrollierte die Anrufliste ihres Handys. Mehrmals soll der 24-Jährige im Streit gedroht haben, sie umzubringen. Als Maya D. im Juli vergangen Jahres mehrere Tage in München war, fielen ihm während des Videochats Veränderungen an seiner Frau auf: eine neue Frisur, neue Kleidungsstücke; ihm gegenüber gab sie sich distanziert.

Der angehende KfZ-Mechantroniker beschloss, um seine Frau zu kämpfen. Bei ihrer Rückkehr holte er sie vom Bahnhof ab, überraschte sie mit Blumen und einem selbst geschriebenen Brief. In der Sozialeinrichtung kochte er für die Familie Abendessen – zum ersten Mal, wie er während des Prozesses schilderte.

Doch Maya D. zeigte sich von den Avancen ihres Mannes unbeeindruckt. Auf den Blumenstrauß reagierte sie unterkühlt, den intimen Brief steckte sie ungelesen in die Tasche.

Zu diesem Zeitpunkt muss bei Ennis H. die Gewissheit gereift sein, dass er seine Ehefrau verloren hatte. Am Ende gab dann eine Lappalie den Auslöser für die Gewalttat: Als die zweijährige Tochter gemeinsam mit den Eltern auf dem Bett essen wollte, habe Maya D. den Angeklagten verbal angefahren, wie Richter Herkle ausführte. Ennis H. habe sich daraufhin erhoben, sei zur Küchenzeile gegangen und habe ein Messer geholt, um seine Frau töten.

Traumatisierte Betreuerinnen

Dass sein Opfer den Verletzungen erliegen würde, davon sei der Angeklagte überzeugte gewesen, erläuterte das Gericht das Strafmaß von acht Jahren. Während Maya D. regungslos auf dem Boden lag, habe Ennis H. den vermeintlichen Nebenbuhler angerufen und ihm vom Tod seiner Frau berichtet – von einem Rücktritt vom Mordversuch könne man daher nicht ausgehen.

Herbeieilenden Nachbarinnen und den gerufenen Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens. Durch den Messerangriff wurden mehrere Organe des Opfers beschädigt, der Blutverlust war immens. Zwei Betreuerinnen des Frauenhauses, die durch ihre Erstversorgung maßgeblich zur Rettung des Opfers beitrugen, wurden durch die Tat traumatisiert und sind bis heute psychisch nicht in der Lage, ihre Arbeit wieder aufzunehmen.