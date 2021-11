Beyreuther bekommt Ehrentitel

Heidelberg. Für seine Verdienste um die Universität Heidelberg – insbesondere für sein Engagement beim Aufbau des Netzwerks AlternsfoRschung (NAR) – ist Professor Konrad Beyreuther zum Seniorprofessor distinctus ernannt worden. „Als Gründungsdirektor dieses Forschungsnetzwerks mit ganzheitlichem Ansatz hat sich Konrad Beyreuther um eine in Deutschland bislang einmalige Verknüpfung von geistes-, sozial- und naturwissenschaftlicher Alternsforschung verdient gemacht und dabei auch neue Wege des Wissenstransfers ermöglicht“, betonte Universitätsrektor Professor Bernhard Eitel laut einer Mitteilung der Universität von Donnerstag. Mit Arbeiten zu den molekularen und zellulären Grundlagen neurodegenerativer Erkrankungen gelte Beyreuther als einer der weltweit führenden Alzheimerforscher.

Konrad Beyreuther ist nun Seniorprofessor distinctus. © dpa

Beyreuther studierte Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im Anschluss daran wechselte er an das Institut für Genetik der Universität zu Köln, an der er sich 1975 habilitierte. Von 1978 an hatte der Wissenschaftler in Köln eine Professur für Genetik inne, ehe er einem Ruf an das Zentrum für Molekulare Biologie der Uni Heidelberg (ZMBH) folgte. Dem ZMBH gehörte Beyreuther von 1987 bis 2007 an, darunter drei Jahre als dessen Leiter.

Bundesverdienstkreuz bekommen

Von 2006 an baute der Forscher das Netzwerk AlternsfoRschung auf; bis heute ist er Mitglied des Direktoriums. Als Staatsrat für Lebens- und Gesundheitsschutz war Beyreuther von 2001 bis 2006 Mitglied der baden-württembergischen Landesregierung. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Auszeichnungen erhielt er das Bundesverdienstkreuz (2004) sowie den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg (2014).

Die Universität verleiht den Titel Seniorprofessor distinctus an ausgezeichnete Forscher und akademische Lehrer, die sich in besonderer Weise um die Hochschule verdient gemacht haben. Es handelt sich um eine Ehrenbezeichnung. red

