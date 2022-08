Bewegung hilft gegen Spätfolgen

Heidelberg. Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah fördert zusammen mit der DFB-Stiftung Egidius Braun und der Stiftung „Die Mannschaft“ eine neue Sporttherapie am Hopp-Kindertumorzentrum. Nach ihrer Krebsbehandlung leiden Kinder und Jugendliche häufig an Spätfolgen wie Fettleibigkeit, Osteoporose und Stoffwechselstörungen, die unter anderem eng mit Bewegungsmangel zusammenhängen. Das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) hat daher ein neues Sportprogramm gestartet, das dem entgegenwirken soll.

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah unterstützt das Programm. © KiTZ

Finanziert wird das Projekt von den beiden DFB-Stiftungen, prominenter Unterstützer ist Jonathan Tah, der selbst an Therapiestunden teilnimmt, um mit den krebskranken Kindern und Jugendlichen zu kicken. Das „Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg“ (KiTZ) ist eine Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) und der Universität Heidelberg (Uni HD).

Kraft, Ausdauer, Koordination

Die jungen Patienten nehmen wöchentlich an einem Bewegungsprogramm teil, das individuell auf ihr Alter und ihre Interessen abgestimmt wird. „Wir machen eine Mischung aus Kraft-, Ausdauer-, Koordinations- und Entspannungstraining und nutzen dafür zum Beispiel Bälle oder Wackelbretter“, erklärt Sporttherapeutin Franziska Quirmbach, die auch das Sportprogramm für Erwachsene am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen betreut.

Prominente Unterstützung erhält das Programm von Nationalspieler Jonathan Tah, der an der ersten gemeinsamen Sportstunde mit den Kindern und Jugendlichen teilnahm. „Ich finde generell, dass man sich öfter fragen sollte, was man für andere tun kann“, betont Tah. „Dass ich mit meiner Leidenschaft für Sport und Fußball den Kids etwas Spaß in ihren Klinikalltag bringe und sie motiviere, bei ihrer Bewegungstherapie ‘am Ball‘ zu bleiben, finde ich ganz toll“, sagt Tah. red