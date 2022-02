Beutel löst Alarm aus

Am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr sind Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz ins Gewerbegebiet Heidelberg-Pfaffengrund gerufen worden. Dort hatten Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens in der Hans-Bunte-Straße einen Beutel mit einer verdächtigen Flüssigkeit im Briefkasten entdeckt. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg rückte mit einem Gefahrgutzug an. Einsatzkräfte in Schutzanzügen und mit Atemschutz entfernten den verdächtigen Beutel, der anschließend in einem Schutzbehälter zur bei der Feuerwehr Mannheim angesiedelten Analytischen Task Force (ATF) transportiert. Dort wird geklärt, um welche Substanz es sich handelt.

Zwei Mitarbeiter der Firma, die Kontakt zum besagten Briefkasten hatten, wurden dem Rettungsdienst vorgestellt, sie zeigten jedoch keine bedenklichen Symptome. Die Polizei sperrte die Hans-Bunte-Straße zwischen der Hugo-Stotz-Straße und der Siemensstraße zeitweise, die Polizei ermittelt. pol/sko