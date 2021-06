Betteln mit Tieren in Heidelberg nicht mehr erlaubt

Heidelberg. Sie tauchten oft an mehreren Stellen in der Altstadt gleichzeitig auf: Einzelpersonen mit ärmlicher Erscheinung, auf dem Boden kauernd und mit einem jungen Hund an ihrer Seite den Blick der Passanten suchend. Vor ihnen ein Gefäß, in das Geld gelegt werden soll. Damit soll nun Schluss sein. Die Stadt hat dafür in der geänderten Polizeiverordnung gesorgt. Wohnsitzlose Menschen, die einen Hund bei sich haben, betrifft die geänderte Regelung nicht, wird betont.

Die Welpen oder Jungtiere sollen bei Passanten den gleichen Effekt erzielen wie die früher mit auf die Straße genommenen Kinder: Mitleid erzeugen und so die Tageseinnahmen vergrößern. Dahinter, wissen Tierschützer, stecken oft organisierte Banden. Das Tier ist nur Mittel zum Zweck, nicht selten würden die Hunde nach ihrem Einsatz „entsorgt“ oder illegal aus dem Kofferraum verkauft.

Betteln mit Hund soll in Heidelberg bald verboten sein. © Polizei

Auch das Heidelberger Ordnungsamt hat Beschwerden von Bürgern zu Bettlern in der Fußgängerzone bekommen, die ihre Tiere zur Schau stellten und sie nicht gut behandeln würden. Die Veterinärrechtsabteilung halte die neue Regelung mit Blick auf den Tierschutz ebenfalls für erforderlich und habe aus fachlicher Sicht ein solches Verbot befürwortet. Für Tierschutzkontrollen sei es sehr sinnvoll.

Mit der Neufassung der Allgemeinen Polizeiverordnung wurde Paragraf 4 Absatz 1 Nummer 3 geändert („Belästigungen der Allgemeinheit, umweltschädliches Verhalten“). Dort heißt es nun: „Auf öffentlichen Straßen, in öffentlichen Anlagen und öffentlichen Einrichtungen ist untersagt: 3. das Betteln unter Zurschaustellung von Tieren...“.

Ein Obdachloser, der lediglich seinen Hund neben sich sitzen hat, begehe keinen Verstoß und würde somit auch nicht geahndet, betont die Stadtverwaltung in der Vorlage.

Der Kommunale Ordnungsdienst gehe insbesondere bei obdachlosen Menschen „mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl“ vor – wohl wissend, dass es vielfältige Gründe für Obdachlosigkeit gibt und einem verantwortungsvollen Halter nicht der treue Partner auf vier Pfoten weggenommen werden soll.

Das Amt stehe auch im ständigen Austausch mit anderen Ämtern und Institutionen wie dem SKM, dem Katholischen Verein für soziale Dienste in Heidelberg.

Seit Mitte Mai in Kraft

Die neue Polizeiverordnung ist vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 18. März beschlossen worden und am 18. März in Kraft getreten. Speziell die Präzisierung in Bezug auf obdachlose Hundebesitzer soll im Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit am 22. Juni noch einmal thematisiert und diskutiert werden. Der Ausschuss tagt digital ab 17 Uhr. miro