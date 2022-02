Betrunkener Rollerfahrer versucht vor Polizei zu flüchten

Heidelberg. Ein alkoholisierter 20-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen gegen 03.35 Uhr versucht vor der Polizei zu flüchten. Der Rollerfahrer fuhr laut Bericht der Beamten auf der Rohrbacher Straße in Richtung Adenauerplatz als er an der Kreuzung zur Kurfürstenanlage einer Polizeistreife auffiel, da er keinen Helm trug.

Der Mann versuchte sich der Kontrolle zu unterziehen und überquerte dabei eine rote Ampel. Kurz danach konnte er angehalten werden. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von über 1 Promille.



Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren