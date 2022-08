Betrunkener randaliert und tritt Polizisten in Heidelberg

Heidelberg. Einigen Ärger hat sich ein 55-Jähriger durch sein Verhalten in der Nacht zu Sonntag eingehandelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel einer Streife gegen zwei Uhr ein Mann auf, der in der Heidelberger Altstadt in der Dreikönigstraße an einem Baustellenschild derart heftig rüttelte, dass es umzufallen drohte und mehrfach gegen eine Hauswand schlug. Der Betrunkene reagierte laut Polizei auf die Kontrolle äußerst aggressiv und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Nachdem er in Gewahrsam genommen worden war, habe er die Polizeibeamten zudem „mit Worten aus der Gossensprache“ beleidigt, hieß es vom zuständigen Polizeipräsidium Mannheim.

Auch während seines Aufenthalts in der Gewahrsamszelle habe er nicht nur gegen die Zellentür, sondern auch gegen die Polizisten getreten und geschlagen. Einen 24-jährigen Polizisten traf er dabei und verletzte ihn leicht. Ein Atemalkoholtest, den der Mann noch freiwillig abgab, zeigte drei Stunden später einen Wert von fast 1,7 Promille an. Mit der Freiwilligkeit sei es aber wieder vorbei gewesen, als ihm der Polizeivertragsarzt Blut abnehmen wollte, so die Polizei weiter. Er habe sich heftig dagegen gesperrt. Erst gegen Mittag hatte sich der Beschuldigte so weit beruhigt, dass er nach Hause entlassen werden konnte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige – und auch für die Kosten für seine Unterbringung bei der Polizei werde er zur Kasse gebeten, hieß es.