Betrunkener fährt auf

Sankt Leon-Rot. Bei einem Auffahrunfall auf der A 5 bei St. Leon-Rot sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 64-Jähriger gegen 6.30 Uhr mit seinem Seat in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als im Bereich einer Baustelle unvermittelt ein 21-Jähriger mit seinem Peugeot auffuhr. Durch den Zusammenprall prallten beide Fahrzeuge auf die Betongleitwand. Der Seat kam auf dem Standstreifen zum Stehen, während sich der Peugeot auf die Seite drehte und nach wenigen Metern in dieser Position liegen blieb. Fahrer und Beifahrer des Seats sowie der Unfallverursacher wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 23 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme schöpften die Polizisten Verdacht, dass der 21-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein Atemtest ergab einen Wert über zwei Promille. Zu Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei nicht. red