Betrunkener 48-Jähriger verursacht zwei Unfälle und flüchtet - weitere Geschädigte gesucht

Heidelberg. Ein betrunkener Autofahrer hat bei seiner Fahrt zwei geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,88 Promille. Am Sonntagabend gegen 20 Uhr kollidierte der 48-Jährige in der Karl-Metz-Straße in Heidelberg mit den Fahrzeugen und flüchtete. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Kurz zuvor meldete ein weiterer Zeuge, dass er den Mann auf einem Parkplatz im Schuhmachergewann beobachtete, als dieser offensichtlich betrunken in sein Auto einstieg und wegfuhr. Während der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann schlafend in seinem Auto auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Wieblinger Straße festgestellt werden. Ob dieser weitere Fahrzeuge beschädigte, ist noch nicht bekannt. Der 48-Jährige wurde für eine Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/99170-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

AdUnit urban-intext1