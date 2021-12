Betrunkene Autofahrerin greift Polizisten an

Heidelberg. Nachdem sie wegen Trunkenheit am Steuer zum Polizeirevier gebracht wurde, hat eine 39-Jährige am Samstagmorgen zwei Polizisten angegriffen. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau zuvor am Heidelberger Iqbal-Ufer gestoppt, weil sie ohne Licht unterwegs war. Dabei bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Betrunkene musste zur Entnahme einer Blutprobe mit zum Polizeirevier Heidelberg-Süd, wo sie in einen psychischen Ausnahmezustand geriet. Die Frau versuchte dabei einer Beamtin ins Gesicht zu schlagen und einen weiteren Polizisten mehrfach zu beißen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen musste die Frau aufgrund ihrer seelischen Verfassung in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden.

