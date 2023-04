Betrunken in Heidelberg mit Verkehrsinsel kollidiert

Heidelberg. Ein Autofahrer ist Sonntagnacht in Heidelberg unter Alkoholeinfluss mit einer Verkehrsinsel kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, verunfallte der Mann in der Nacht von Samstag, rund 23.30 Uhr auf Sonntag, rund 1.00 Uhr in der Hardtstraße. Nach dem Unfall Verständigte eine Zeugin die Polizei. Die Beamten fanden gegen 2.45 Uhr das beschädigte und zurückgelassene Auto vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beamten haben später Papiere in dem Auto gefunden. Damit konnte der Fahrzeugführer ausgemacht werden. Am selben Abend ist dieser an der Wohnschrift nicht mehr an die Tür gegangen. Am Sonntagmorgen meldete sich der Beschuldigte schlussendlich bei der Polizei, wobei dieser von seinem Unfall berichtete und wie dieser unter Schock die Unfallstelle verlassen hatte. Da er ebenfalls angab unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der noch einen Wert von 0,54 Promille ergab.

Anschließend wurde noch eine Blutprobe genommen. Der Führerschein wurde ihm in diesem Zusammenhang erstmal von der Polizei abgenommen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und die Gefahrenstelle am Unfallort durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg beseitigt. Die Polizei sucht dennoch Zeugen, welche gebeten werden, sich unter der folgenden Rufnummer 06221 3418-0 zu melden.