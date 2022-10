Betrunken auf E-Scooter unterwegs - 44-Jähriger muss Führerschein abgeben

Heidelberg. Die Polizei hat in Heidelberg einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilten, fiel der Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 2.25 Uhr einer Polizeistreife in der Hauptstraße auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter Alkoholgeruch im Atem des 44-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer gelten. Bei Verstößen sei demnach mit den gleichen Konsequenzen zu rechnen.