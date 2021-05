Betrunken auf E-Rollern

Heidelberg. Innerhalb einer Stunde sind in der Nacht auf Sonntag in Heidelberg gleich vier E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer unter Alkoholeinfluss von der Polizei gestoppt worden.

AdUnit urban-intext1

Zunächst wurde am Samstag, um 23.45 Uhr, eine 22-Jährige in der Straße „Kleine Plöck“ einer Kontrolle unterzogen, die eine Atemalkoholkonzentration von 0,76 Promille aufwies. Nach Mitternacht fiel den Beamten in der Römerstraße ein 34-Jähriger mit seinem E-Scooter auf. Bei ihm konnte eine Atemalkoholkonzentration von einem Promille festgestellt werden.

17-Jähriger ohne Erlaubnis

Fast zeitgleich kontrollierte eine weitere Streife, um 0.35 Uhr, einen 17-Jährigen auf der Theodor-Heuss-Brücke, der ebenfalls ein Promille aufwies. Zudem war der junge Mann nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen 1 Uhr geriet in der Berliner Straße dann eine 22-Jährige in eine Verkehrskontrolle. Hier förderte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,16 Promille zu Tage. red