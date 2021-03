Heidelberg. Fast zwei Promille Alkohol hatte ein 29-Jähriger im Blut, der am Samstagabend in der Vangerowstraße in Heidelberg einen Unfall gebaut hat. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 21.50 Uhr mit einer Beifahrerin im Auto stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe des Amtsgerichtes wollte er der Vangerowstraße nach links folgen, kam aber mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Der Toyota fuhr auf eine Verkehrsinsel und prallte dort frontal gegen einen Ampelmast.

Der Mast wurde durch den Unfall aus der Verankerung gerissen – die Feuerwehr musste ihn entfernen. Während sich die Polizeibeamten um den Unfall kümmerten, stellten sie bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht und ergab den stattlichen Wert von knapp zwei Promille.

Am Toyota des 29-Jährigen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Er und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und kamen zur weiteren Versorgung in eine nahe gelegene Klinik. fab