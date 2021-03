Heidelberg. Ein 45-Jähriger hat am Montag Anzeige beim Polizeirevier Heidelberg-Nord erstattet, nachdem er am Wochenende merkwürdige SMS zur Paketnachverfolgung erhalten hatte. Wie die Beamten mitteilten, handelt es sich dabei in Einzelfällen um das „Smishing“-Phänomen (Kombination aus SMS und Phishing). Wird der Link geöffnet, installiert sich eine Schadsoftware auf dem Handy. Die Polizei warnt vor dieser Masche und bittet, diese Nachrichten nicht zu öffnen.

