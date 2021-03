Leimen. Eine 67-Jährige ist am Montagnachmittag in Leimen Opfer eines Betrugs geworden. Nach Mitteilung der Polizei ist sie nach dem Einkaufen in der Unterführung der B 3 auf Russisch von einer Frau, die sich „Margarita I.“ nannte, angesprochen worden. Mittels eines Bindfadens bot sie ein „Ritual“ an, das angeblich von einem Fluch befreien könne. Eine „Olga“ genannte Frau sei hinzugekommen.

Da auch die „Reinigung“ ihres Geldes versprochen wurde, holte die Seniorin mehrere Tausend Euro aus der Wohnung und übergab das Geld den Frauen. „Margarita I.“ habe es in ein Geschirrtuch gewickelt. Dann sollte sich das gutgläubige Opfer umdrehen und das Bündel wieder entgegennehmen. Öffnen, so die Anweisung, dürfe sie es erst am nächsten Tag. Da befand sich nur noch ein Bündel wertloses Papier in dem Packen.

Die etwa 40 Jahre alte „Margarita I.“ soll 1,60 Meter groß gewesen sein und ihr hellbraunes Haar kurz getragen haben. Sie trug eine Kopfbedeckung, Mundschutz und eine kurze weiße Jacke. „Olga“ soll etwa 65 Jahre alt gewesen sein und etwas größer. Sie wirkte kräftig, hatte kurzes dunkles Haar, eine Kopfbedeckung und Mundschutz. Sie war mit einer schwarzen Jacke bekleidet und wirkte nervös und ungepflegt. Hinweise erbittet die Polizei an Telefon 06224/1 74 91 24.