Betrüger stehlen 1.000 Euro von Seniorin aus Heildelberg

Heidelberg. Eine Seniorin aus Heidelberg-Handschuhsheim ist am Dienstag Opfer einer Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei berichtet, gaben sich zwei bislang unbekannte Männer als Mitarbeiter der Heidelberger Stadtwerke aus. Mit dem Vorwand, ihre Wasserabläufe prüfen zu müssen, ließ die 80-Jährige gegen 12.30 Uhr beide Männer in ihre Wohnung in der Bachstraße. Durch eine geschickte Gesprächsführung und Ablenkung der Seniorin verschafften sich die Betrüger Zugang zu einem Tresor in der Wohnung und entwendeten ein Kuvert mit mehreren Tausend Euro.

Die Polizei fahndet nun nach den beiden Tätern. Der erste Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß mit zierlicher Statur sein. Er sprach akzentfreies Deutsch soll eine schwarze Hose und einen schwarzen Anorak getragen haben. Der zweite Täter soll ebenfalls 40 bis 50 Jahre alt sein und etwa 1,72 Meter groß mit kräftiger Statur und sonnengebräunter Haut. Er soll ein rundes Gesicht haben und eine handschuhähnliche, weiße Stulpe über der rechten Hand getragen haben.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Identität der Täter unter der Rufnummer 06221/4569-0 abzugeben.

