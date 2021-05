Betrüger kassiert ab

Rhein-Neckar. Eine Serie von Betrügereien zum Nachteil von Banken zieht sich derzeit wie ein roter Faden durch die Region. Wie die Behörden mitteilten, kassiert ein überregional arbeitender Täter immer auf dieselbe Weise ab. Mithilfe von gefälschten Dokumenten hat der Unbekannte am vergangenen Freitag bei zwei Banken in Heidelberg und Eppelheim 25 000 Euro erbeutet.

Am Dienstag strich er laut Polizei mit derselben Masche bei zwei Banken in Neckargemünd und Bammental weitere 30 000 Euro ein. Versuche bei Kreditinstituten in Neckargemünd, Wiesenbach und Neckarsteinach scheiterten indes.

Gute Manieren

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Täter um einen überregional agierenden Betrüger handeln, der in den zurückliegenden Wochen bereits mehrfach in Bayern und Baden-Württemberg in ähnlicher Weise aufgetreten ist. Beschrieben wird der Mann wie folgt: etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur. Er hat eine Glatze, blonde Augenbrauen und trug bei der Tatausführung weiße Einmalhandschuhe. Den Angestellten sei er vor allem durch sein besonders freundliches Wesen und einen osteuropäischen Akzent aufgefallen. Ob er mit einem Auto geflüchtet ist und einen Komplizen hat, ist unklar. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/1 74 44 44. sin