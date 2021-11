Betroffene und Forscher vernetzen

Heidelberg. Um die Versorgung von Krebspatienten zu verbessern, hat das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) die Beteiligungsplattform „www.fragdiepatienten.de“ eingerichtet. Ziel sei es, dass Betroffene ihre Sichtweise besser in die krebsmedizinische Forschung einbringen können und mit Wissenschaftlern vernetzt werden, teilte das DKFZ am Dienstag in Heidelberg mit. Die neue Umfrage-Plattform ermögliche den einfachen Meinungsaustausch zwischen Patientinnen und Forschenden, hieß es.

Auf der Internetseite könnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel eine Umfrage zu onkologischen Forschungsprojekten starten, über die sich Betroffene einfach und anonym in aktuelle Forschungsprojekte einbringen könnten, hieß es. Die Ergebnisse der Umfragen würden dann ebenfalls dort veröffentlicht, um den Umfrage-Teilnehmenden ein direktes Feedback zu geben.

Das DKFZ in Heidelberg ist nach eigenen Angaben mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte biomedizinische Forschungseinrichtung in Deutschland. Beim Krebsinformationsdienst (KID) des DKFZ erhalten Betroffene, interessierte Bürger und Fachkreise individuelle Antworten auf alle Fragen zum Thema Krebs. epd