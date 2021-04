Betriebshof mit Luft nach oben

Heidelberg. Günstiges Wohnen, hoher Freizeitwert, Klimavorteile – sowie eine Werkstatt mit Platz für 50 Straßenbahnen und möglichst viele Busse: Die Vorgaben an die Planer, den neuen Betriebshof im Heidelberger Stadtteil Bergheim zu konzipieren, sind auf den ersten Blick kaum unter ein Dach zu bekommen. Aber vielleicht obendrauf? Der Heidelberger Architekt Nils Herbstrieth bringt einen kreativen Beitrag in die Diskussion, die am 6. Mai im Gemeinderat zu einer Grundsatzentscheidung reifen soll.

AdUnit urban-intext1

22 Meter hoch ist der „F + U“- Komplex an der Kurfürstenanlage, das „Hotel Metropol“ an der Emil-Maier-Straße überragt ihn um zwei Meter. Der alte Betriebshof ist acht Meter über Grund hoch – da ist offenbar noch reichlich Luft nach oben. Planer Herbstrieth senkt die Ebene der Straßenbahnen nach unten, lässt sie per Rampe unter der Kurfürsten-Anlage einfahren und Richtung Bergheimer Straße ausfahren. Im Obergeschoss, so die Idee weiter, hätten 60 und mehr Busse, Fahrräder und Pkw Platz. Die Ebene „+1“ (siehe Entwurf oben) ist in Schneckenhausform modelliert. Bis zu 35 Meter hoch ragen die Wohngebäude in der Mitte.

Ein Park auf dem Dach scheint nach den Abstimmungen im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss sowie zuletzt im Haupt- und Finanzausschuss inzwischen gesetzt. Bisher hatte die Stadt mit einem schmalen Stück Grünfläche entlang der Emil-Maier-Straße geplant. Bisher ist dort grob asphaltiert ein Mitarbeiter-Parkplatz zu finden.

Initiative von Bergheimern

Der „große, geschlossene Klotz ohne Zweck und Mehrwert für die Bürgerinnen Bergheims“, der davor noch Stand der Dinge war, hat eine Initiative „Bürger*innen für Bergheim“ auf den Plan gerufen. Zu ihnen gehören unter anderem Dirk Rulffes (Verein NeckarOrte), Altstadtrat Albertus Bujard, Hans-Jörg Kraus, der unter anderem das Alte Hallenbad wachküsste, und Metropolink-Initiator Pascal Baumgärtner. Der Standort des Betriebshofs sei ein „wichtiges Schlüsselstück der Heidelberger Stadtentwicklung“, unterstreichen sie. Und fordern eine „Durchlässigkeit und Vernetzung des Areals in Nord-Süd und Ost-West Richtung“. Ein Antrag, den die Grünen im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss auf den Tisch legten, nahm diese Forderung der Querungen auf – fand aber weder eine Mehrheit noch Unterstützung der Planer. Im dichten Geflecht der Schienen in der Fahrzeughalle gebe es keinen Platz für solche Querungen, betonten Frank Dommasch (RNV) und Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.

AdUnit urban-intext2

Als „Tulpenbeet“ macht sich derweil der schmale, von Stadt und RNV vorgeschlagene Park an der Emil-Maier-Straße in der Stadt-Diskussion einen Namen. Die Initiative für Bergheim hingegen hofft auf „einen Park, der diese Bezeichnung verdient und als wirkungsvolle Maßnahme in der Hitzeinsel Bergheim fühlbar wirkt“.

Die Idee eines Dachgartens auf dem Betriebshof ist nicht neu, sondern wurde schon 2014 formuliert. Nach einem Architektenwettbewerb mit elf Entwürfen stellte die RNV ihren Favoriten vor: Der erstplatzierte Entwurf eines Büros aus Ettlingen sah einen offen zugänglichen Dachgarten auf dem Betriebshof vor. Auch bei einer Bürgerbeteilungsveranstaltung im Juli 2014 formulierten Anwohner diesen Wunsch.

AdUnit urban-intext3

Dann wurde der Funktionsbau auf der grünen Ochsenkopfwiese mit grünem Dach geplant. Ein Bürgerentscheid 2019 sorgte aber dafür, dass der Gemeinderat seinen ursprünglichen Beschluss wieder zurücknahm und sich die Neubau-Pläne auf den alten Standort konzentrierten.

AdUnit urban-intext4

Probleme mit der Statik?

Der in Teilen rund 100 Jahre alte RNV-Betriebshof in der Bergheimer Straße leidet seit längerem unter Sanierungsstau. Der Neubau des Betriebshofs in Bergheim soll nach ersten Schätzungen 65 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen für ein Bahnen-Zweitdepot laut Stadt zwölf Millionen (Rohrbach Süd) oder 15 Millionen Euro (Berufsschule).

Hoffnungen auf besonders kühne Entwürfe hat Bürgermeister Odszuck bereits im August 2020 enttäuscht: etwa die Idee, Wohnungen über den Abstellhallen zu bauen. Um deren Bewohner vor Lärm und Erschütterungen durch die Bahnen zu schützen, wären Stützen mit einer eigenständigen Gründung nötig, erklärte Odszuck vor fast einem Jahr. „Das wäre dann so teuer, dass da oben keiner mehr wohnen will.“