Betriebshof-Entscheidung vertagt

Heidelberg. Vertagung statt Grundsatzbeschluss: Der Heidelberger Gemeinderat hat den geplanten Tagesordnungspunkt zur Zukunft des RNV-Betriebshof in die öffentliche Sitzung Ende Juli geschoben, ohne sich inhaltlich dazu am Donnerstagabend auszutauschen. 29 Stadträte unterstützten den von der CDU, den Grünen und der Fraktion eingebrachten Antrag, acht stimmten dagegen und sieben enthielten sich.

Oberbürgermeister Eckart Würzner machte aus seinem Unmut über diese erneute Verzögerung keinen Hehl: „Glauben Sir mir, auch ich würde hier am liebsten in Holz beißen“, raunte er einer Gemeinderätin zu, die ihr Unverständnis artikulierte.

CDU-Fraktionschef Jan Gradel begründete ruhig den bereits in einer Pressemitteilung angekündigten Antrag und betonte, der Zeitplan des Betriebshof-Neubaus sei nicht gefährdet: „Wir haben eine Grundsatzentscheidung vor der Sommerpause versprochen - und das wird eingehalten.“ Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats ist für den 22. Juli geplant.

Zwar habe man im Ausschuss bereits einen Kompromiss gefunden, erklärte Gradel weiter. Aber:„Wir brauchen noch einmal ein paar Wochen Zeit.“ So seien nach der Ausschusssitzung noch kreative Lösungsvorschläge etwa von einer Bergheimer Initiative eingebracht worden, die gründlich geprüft werden müssten. Und mit dem Eternitwerk im Süden der Stadt sei ein möglicher neuer Standort für einen Betriebshof in die Diskussion gekommen.

Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo schlug „eine Art Workshop vor“, um „eine möglichst breite Zustimmung für den Vorschlag zu bekommen“. Er betonte ebenfalls: „Wir verlieren keine Zeit, die Zeitschiene bis zum Sommer bleibt.“ Bereits jetzt habe die Diskussion zu Ergebnissen geführt, die vorher nicht gefunden worden seien, sprach er die Reduzierung der dezentralen Abstellflächen für Straßenbahnen an.

Wolfgang Lachenauer (Die Heidelberger) fügte hinzu: „Wir hatten gedacht, dass wir in Bergheim alles unterbringen, was wir gedacht haben - und zwar viel mehr, als nur einen Betriebshof.“ Dann habe sich herausgestellt, „dass es nicht geht“. Nun zeichne sich ein Kompromissvorschlag ab. Die Vorschläge in der langen Diskussion hätten gezeigt, „wie hilflos wir sind“, erinnerte Lachenauer an die im Ausschuss diskutierte Idee, die Straßenbahnen die ganze Nacht durchfahren zu lassen, damit sie nicht abgestellt werden müssen. Die Betriebshof-Entscheidung sei eine Entscheidung „für die nächsten 30 Jahre“, daher müsse man sich für die gründliche Erörterung Zeit nehmen. Da es sich um einen Vertagungsantrag handelte, war keine offene Diskussion zugelassen - nur die drei Antragsteller durften ihren Vertagungswunsch begründen.

Zuvor brachten die Fraktionen ihre Änderungsanträge für den Doppelhaushalt 2021/2022 ein. Es ist der erste Corona-Haushalt und geprägt von drohender Verschuldung, die bis 2025 mehr als 500 Millionen Euro erreichen könnte - das jedenfalls sieht die mittelfristige Finanzplanung vor.

Das Thema Betriebshof dreht also weitere Runden, eine Weichenstellung ist ausgeblieben. Ausführlich hatte die CDU den neuen Antrag bereits in einer Mitteilung am Mittwoch begründet.

„In Bergheim wäre die geplante Bebauung so massiv, dass eine qualitätsvolle Stadtentwicklung verhindert wird. Gleichzeitig gibt es gegen die Ausweichflächen in Rohrbach und Wieblingen ökologische Bedenken, die wir ernst nehmen“, begründete Alexander Föhr (CDU).

Daher brauche es einen Impuls, der dem Prozess neuen Schwung gebe. „Wir sehen diesen in den Eternit-Hallen an der Grenze von Rohrbach-Süd zu Leimen. Wir wollen prüfen, ob eine Kombination eines kleineren Betriebshofs in Bergheim in Kombination mit einem kleineren in den Eternit-Hallen nicht langfristig die beste Lösung für einen leistungsstarken Nahverkehr, die Stadtentwicklung in Heidelberg und die gesamte Region ist“, so Föhr weiter. Um hier eine erste Prüfung gemeinsam mit den Nachbarn in Leimen vorzunehmen, sollte die finale Standortentscheidung aus Sicht der CDU-Fraktion bis vor die Sommerpause vertagt werden. Föhr: „Bei einer so grundlegenden Entscheidung für die nächsten Jahrzehnte geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit.“ Wichtig sei zudem, dass in Bergheim-West eine echte städtebauliche Perspektive geschaffen werde, um den Stadtteil aufzuwerten und neuen Wohnraum zu schaffen, so Föhr.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion Jan Gradel sah in der Kombination der Standorte in Bergheim und Rohrbach-Süd ebenfalls große Vorteile. „Auf der bisherigen Gewerbefläche des ehemaligen Eternitwerkes sind Hallen vorhanden, die bei der eventuellen Nutzung als Betriebshof eine gute Verwendung haben könnten. Es sind dort genügend Unterstellmöglichkeiten vorhanden“, ergänzte Gradel. „Wir möchten eine Diskussion anregen und sprechen uns als CDU klar für die Prüfung dieses Standortes aus. Auch aus verkehrstechnischen Gründen hat der Standort mit seiner Nähe zur S-Bahn Trasse und bei einer möglichen Erweiterung der Straßenbahntrasse in Richtung Walldorf/Wiesloch großes Potenzial“, so Gradel weiter.

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzender Stadtrat Werner Pfisterer sah ebenfalls Vorteile. „Mit diesem Standort würde ein Beitrag zur Beruhigung der Gemüter in Bergheim und Rohrbach geleistet. So können wir zu einer sachlichen Diskussion zurückkehren. Die Eternit-Hallen bieten eine kluge und zukunftsorientierte Perspektive für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Es freut uns zudem, dass auch bei einem Teil unserer politischen Mitbewerber ein Umdenkprozess stattfindet“, so Pfisterer weiter. Er lädt alle Fraktionen ein, sich der CDU-Initiative anzuschließen und die nächsten Monate sinnvoll zu nutzen.