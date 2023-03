Beteiligungskarte für Radschnellweg zwischen Heidelberg und Schwetzingen ist online

Heidelberg. Die interaktive Beteiligungskarte für den Radschnellweg Heidelberg-Schwetzingen ist ab sofort im Internet freigeschaltet. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilte, können Bürgerinnen und Bürger in dieser Karte ihre Anregungen zur Planung des Radschnellwegs eintragen. Sie ist vom 1. bis 31. März online verfügbar.

In der Karte können die Teilnehmenden Orte markieren, Linien einzeichnen oder Hinweise einbringen. Die eingegangenen Anregungen würden für die weitere Planung und Beteiligungsformate gesammelt, ausgewertet und im Anschluss auf der Internetseite veröffentlicht, heißt es in der Mitteilung.

Baustart voraussichtlich 2027

Der Radschnellweg Heidelberg-Schwetzingen wird von den Städten Schwetzingen, Heidelberg, Eppelheim und der Gemeinde Plankstadt sowie dem Regierungspräsidium Karlsruhe geplant. Er soll in der Heidelberger Bahnstadt starten und auf der Ostseite der Bahntrasse der Deutschen Bahn in Schwetzingen enden.

Bereits am 15. Februar informierte Samuel Möhler, Projektleiter Straßenbau beim Regierungspräsidium Karlsruhe, in einer Online-Veranstaltung über mögliche Streckenvarianten und den Zeitplan. Demnach befinde man sich aktuell in den Vorplanungen – mit dem Baubeginn werde im Jahr 2027 gerechnet

Die Karte ist abrufbar unter www.jetzt-mitmachen/rs16.de