Besucher im Blütenmeer

Heidelberg. Welche Beetpflanze fühlt sich an welchem Standort wohl? Welche Rosenzüchtungen gibt es und wie duften sie? Was muss man bedenken, wenn man einen Gemüsegarten oder ein Hochbeet anlegt? Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg hat am Sonntag ihre Türen weit geöffnet und viele Besucher nutzten bei herrlichem Wetter die Gelegenheit, Tipps und Anregungen für die eigenen Blüh-Oasen zu sammeln. Nachhaltige Themen wie ökologisches Gärtnern, Wildkräuteranbau, Bohnenvielfalt, Wildbienen, und torffreie Blumenerden standen im Zentrum. miro

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1