Beste Stimmung beim 175. Fastnachtszug

Jubiläums-Fastnachtszug mit Besucherrekord: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause feiern so viele Narren wie wohl selten zuvor ausgelassen in der Innenstadt. Von den Wagen aus werfen Perkeo & Co. die Kamellen in die Menschenmassen, wo sie mit Regenschirmen oder Plastiktüten aufgefangen werden. Im Zug selbst reiht sich Wagen an Wagen, getrennt nur von Guggemusikern, Fanfarenzügen, Hexen oder anderen bunten Gestalten. Foto: Philipp Rothe, 21.02.2023

