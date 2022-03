„Mehr Literatur wagen“: Unter dieser Überschrift haben Heidelberger Literaturschaffende in einer digitalen Konferenz mit rund 65 Teilnehmern am Dienstagnachmittag ein Konzept dafür vorgelegt, wie der Titel „Unesco-City of Literature“ aus ihrer Sicht mit mehr Leben gefüllt werden könnte. Die Ideen sind vielfältig, reichen von Skulpturen über Veranstaltungsreihen in den Stadtteilen bis zu

...