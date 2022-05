Besonderes Feuerwerk geplant

Heidelberg. „Etwas besonderes“ hat sich Heidelberg Marketing für die erste Schlossbeleuchtung nach zwei Jahren Pandemie am 4. Juni ab 22.15 Uhr ausgedacht. Das erklärt Geschäftsführer Mathias Schiemer in einer Pressemitteilung. Wie genau diese Überraschung aussieht, sagt er jedoch nicht.

In Erinnerung an die Zerstörung Heidelbergs durch den Sonnenkönig im Jahr 1693 leuchtet das Schloss vor dem Feuerwerk in bengalischem Feuer. Bereits tagsüber können Besucherinnen und Besucher kulinarische Leckereien auf Plätzen in der Altstadt finden. Abends lässt sich die Schlossbeleuchtung dann besonders gut von den Neckarwiesen oder dem Philosophenweg aus beobachten.

Verkehrsbehinderungen am Abend

Der Blick vom Philosophenweg auf das illuminierte Heidelberg. © Tobias Schwerdt

Während des Nachmittags und am Abend kommt es aufgrund der Vorbereitungen für das Feuerwerk zu Straßensperrungen. Parkverbot ist ab 14 Uhr unter der Alten Brücke sowie westlich und östlich hiervon auf der Altstadtseite. Ab 16 Uhr ist die Brücke für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für jeglichen anderen Verkehr gesperrt. Die B 37 wird ab etwa 21.30 Uhr entlang der Altstadt bis zum Karlstor gesperrt – die Theodor-Heuss-Brücke ist ab etwa 22 Uhr für jeglichen Verkehr dicht. Fußgänger können die Brücke weiterhin verwenden.

Zuletzt wird die Brückenkopfstraße, die Ziegelhäuser Landstraße bis zum Stiftweg, die Neuenheimer Landstraße und die Uferstraße ab 21 Uhr für den Verkehr gesperrt. Ab etwa 23 Uhr, nach dem Feuerwerk, werden alle Sperrungen wieder aufgehoben und die Straßen freigegeben. Wegen der Abbauarbeiten kann es an den Neckarbrücken weiter zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die weiteren Termine für die Schlossbeleuchtung in diesem Jahr sind der 9. Juli und der 3. September. jpp