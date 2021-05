Besonderer Nachwuchs: Junge Gürtelvaris entdecken Heidelberger Zoo

Heidelberg. Zwei Gürtelvaris sind bereits Mitte April im Zoo Heidelberg zur Welt gekommen und erkunden inzwischen das Außengehege. Die beiden Vari-Eltern würden sich sorgsam um den Nachwuchs kümmern, heißt es in einer Mitteilung des Zoos. Auch die Geschwister aus den Vorjahren zeigen sich ihnen gegenüber neugierig. „Wir sind sehr stolz auf unsere mittlerweile nicht mehr ganz so kleine Vari-Familie. Die beiden Kleinsten leben zusammen mit ihren beiden Eltern und drei weiteren Geschwistern bei uns im Zoo Heidelberg“, erklärt Norman Hänel, Revierleiter im Tiere-Live Revier.

Der jüngste Familienzuwachs lerne schnell und zeige sich sehr aktiv. Auch erste Kletter-Versuche unternimmt das neue Geschwisterpaar bereits. "Sie wollen all das machen, was die Erwachsenen auch machen und entdecken so nach und nach jeden Winkel ihres Geheges. Dazu gehört auch das ein oder andere gewagte Klettermanöver“, gibt Hänel einen Einblick in das Leben der Varis.

Während für den neuesten Zuwachs in der Vari-Familie das Leben im Heidelberger Zoo beginnt, neigt sich die Zeit für die älteren Geschwister in der Stadt am Neckar dagegen bald dem Ende zu: „Für die beiden ältesten Jungtiere aus dem Wurf von 2019 wird es langsam Zeit, Heidelberg zu verlassen“, berichtet Hänel. Sobald im Rahmen eines Zuchtprogramms für beide einen Platz gefunden wurde, sollen sie umziehen.

Die Tierpfleger im Tiere Live Revier durften sich bereits zum dritten mal über den besonders wertvollen Nachwuchs freuen. Gürtelvaris zählen zu den Lemuren und sind in ihrer Heimat, der Insel Madagaskar, vom Aussterben bedroht. Der Zoo Heidelberg engagiert sich mit einem Artenschutzprojekt direkt vor Ort für den Erhalt des Lebensraums der Lemuren.

