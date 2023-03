Bergheimer Straße in Heidelberg wegen Wasserrohrbruch gesperrt

Heidelberg. Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Bergheimer Straße in Heidelberg seit Samstagabend gesperrt. Nach Angaben der Polizei entdeckte eine Passantin den Rohrbruch in der Nähe der Volksschule und informierte die Polizei. In der Nacht begann der Notdienst der Stadt mit den Instandsetzungsarbeiten, diese dauern jedoch noch weiter an. Beeinträchtigt ist in dem Bereich lediglich der Fahrzeugverkehr. Der Fußgänger- und Straßenbahnverkehr kann die Schadensstelle laut Polizei ungehindert passieren. Für den Fahrzeugverkehr ist eine örtliche Umleitung eingerichtet.

