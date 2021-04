Berauscht und mit zu vielen Personen im Auto unterwegs

Heidelberg. Gleich im doppelten Sinne auffällig geworden, ist ein 34-jähriger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in der Eppelheimer Straße in Heidelberg. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten bei ihm betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest führte dann auch zu einem positiven Ergebnis. Nach der Entnahme einer Blutprobe sieht er nun einer Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel entgegen und musste sein Fahrzeug zunächst für 24 Stunden abstellen. Des Weiteren erwartet ihn und seine zwei Mitfahrer eine Anzeige, da sie durch die gemeinsame Fahrt von drei Personen aus verschiedenen Haushalten in einem Fahrzeug in dieser Form gegen die Corona-Verordnung verstießen.

