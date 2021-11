Berater des Rhein-Neckar-Kreises schlagen Alarm: Homeoffice verstärkt Suchtfrage

Rhein-Neckar. Die Pandemie als Brennglas, das bestehende Probleme vergrößert: Auch die Suchthilfe der Region kennt dieses Phänomen. Ob Alkohol, illegale Drogen, exzessiver Medienkonsum oder Glückspiel - die Corona-Infektionswelle hat die Situation vieler Betroffener verschärft. Davon berichtet die im Frühjahr gegründete „Arbeitsgemeinschaft Suchthilfe im Rhein-Neckar-Kreis“ zum bundesweiten Aktionstag „Suchtberatung kommunal wertvoll“ (10. November).

Zahlen und Fakten zu Sucht Im Jahr 2019 sind laut DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen) im Land und pro Kopf durchschnittlich 99,7 Liter Bier und 20,1 Liter Wein konsumiert worden. Spirituosen (5,3 Liter) und Schaumwein (3,4 Liter) kamen dazu.

konsumiert worden. Spirituosen (5,3 Liter) und Schaumwein (3,4 Liter) kamen dazu. Mehr als 200 Krankheiten werden durch übermäßigen Alkoholkonsum mitverursacht.

werden durch übermäßigen Alkoholkonsum mitverursacht. Eine Schätzung des Vereins DHS zum Jahr 2002 geht von 74 000 Todesfällen aus, die allein durch Alkoholkonsum oder in Kombination mit Tabakkonsum verursacht wurden.

aus, die allein durch Alkoholkonsum oder in Kombination mit Tabakkonsum verursacht wurden. Als riskanter Konsum gilt bei Männern zwischen 24 und 60 Gramm Alkohol am Tag, bei Frauen zwölf bis 40 Gramm pro Tag.

am Tag, bei Frauen zwölf bis 40 Gramm pro Tag. 14,4 Prozent der alkoholkonsumierenden Bevölkerung haben demnach einen „riskanten Umgang“ mit Alkohol.

In der Arbeitsgemeinschaft haben sich vier regionale Träger zusammengeschlossen, die ambulante Suchthilfeangebote organisieren und sich gegenüber dem Landkreis stärker Gehör verschaffen möchten: der Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation (bwlv), die Suchtberatung Weinheim, der AGJ Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg und die Suchtkrankenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg.

„Eine zuverlässige und kostendeckende Zuschussfinanzierung ist unabdingbar, um die ambulante Suchthilfe im Rhein-Neckar-Kreis aufrecht zu erhalten“, betont AG-Sprecherin Martina Kirsch. Zwar habe der Rhein-Neckar-Kreis, in dem rund 550 000 Menschen leben, gerade die Bezuschussung einer weiteren Fachkraftstelle bewilligt, mit der die Region um Sinsheim etwas besser betreut werden kann - aber die ambulante Beratung und Begleitung sei immer schwerer zu finanzieren. „Wir fühlen uns stiefmütterlich behandelt“, verweist Kirsch darauf, dass eigentlich nach Expertenempfehlungen eine Beratungsstelle auf 10 000 Einwohner gerechnet werde - im Rhein-Neckar-Kreis seien es nun insgesamt 14,25 Stellen - also rund 39 000 Einwohner auf eine Stelle.

Schwierige Finanzierung

Zudem würden diese Stellen bezuschusst, pro Fachkraft müssen die freien Träger selbst zusätzlich rund 25 000 Euro aufbringen. Dieses Geld muss zum Beispiel durch ambulante Reha-Angebote eingenommen werden. Für diese Leistungen kommt die Rentenversicherung auf. Präventionsangebote in Firmen und Schulen sorgen ebenfalls für etwas Eingang in die Kasse.

Freiwillig würde zum Beispiel die Evangelische Stadtmission zusätzlich rund 200 000 Euro pro Jahr zuschießen - ohne diese Leistung wäre die Beratungsarbeit kaum leistbar.

Dass die Sachkosten komplett bei den vier Trägern hängen bleiben, habe sich gerade in der Pandemie als sehr nachteilig erwiesen: „Wir mussten schnell alles auf digitale Beratung umstellen - hatten aber weder Laptops noch WLAN“, erinnert sich Kirsch. Es war in den Jahren zuvor kaum in die Infrastruktur investiert worden.

Schwierig habe sich auch der Zugang zu Reha-Kliniken gestaltet, da Betten für Coronapatienten freigehalten werden musste. In Quarantäne gehen zu müssen, habe den einen oder anderen abgehalten, seine eigentlich notwendige Therapie anzutreten. Was das konkret bedeutet, erzählt B., der seit zehn Jahren trocken ist und seit 2016 in Heidelberg eine von 23 Selbsthilfegruppen des „Blauen Kreuzes“ leitet: Von den rund 15 Teilnehmern (der „harte Kern“ bestehe aus neun Personen) seines Grupenangebots sind seit Ausbruch der Pandemie drei rückfällig geworden - also ein Fünftel. Ein Mann starb.

Persönliche Treffen fehlten

Die regelmäßigen Treffen gäben den Einzelnen viel Halt. Mit gemeinsamen Spaziergängen im kleinen Kreis habe er versucht, wenigstens eine Alternative anzubieten.

Nun dürften die Gespräche im geschützten Räumen, zu denen die Teilnehmer aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis nach Heidelberg anreisen, im kleineren Rahmen wieder stattfinden, berichtet B..

Das Homeoffice, so seine Erfahrung, ist einige Suchtkranken zum Verhängnis geworden: „Wenn es einem nicht gut geht, ist man allein daheim gefährdeter.“

Gleichzeitig hätten die Auswirkungen besonders des ersten Lockdowns die Situation Suchtkranker und Suchtgefährdeter zugespitzt und die Nachfrage nach Beratung eher vergrößert: „Es haben sich zum Beispiel deutlich mehr Angehörige gemeldet, die nun, da das Familienmitglied nicht bei der Arbeit, sondern den ganzen Tag daheim war, erst mitbekommen haben, wie es wirklich um ihn steht“, berichtet Kirsch von ihren Erfahrungen.

