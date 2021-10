Ein Dank an alle Corona-Helfer in Baden-Württemberg soll das Benefizkonzert sein, das der Heidelberger Frühling in der Jesuitenkirche ausrichtet. Zu Gast am 1. Oktober, 20 Uhr, sind das Freiburger Barockorchester und das belgische Vokalensemble Vox Lumini Benefizkonzert für Coronahelfer in der Jesuitenkirche