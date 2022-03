Benefizaktion des Heidelberger Orchesters für Opfer des Krieges

Heidelberg. Zu einer Solidaritäts- und Benefizmatinee für die Opfer des Krieges in der Ukraine laden das Theater und Orchester Heidelberg zusammen mit der Stadt Heidelberg am Sonntag, 13. März, um 11.30 Uhr ein. Die Einnahmen der Veranstaltung und die Bewirtungseinnahmen der Familie Kischka gehen als Spende an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e. V., die bereits in Kooperation mit anderen Hilfsorganisationen Sanitätswagen und Hilfsgüter in die Ukraine gesandt hat, hieß es vom Theater und Orchester Heidelberg. Die Tickets sind gegen eine Spende in Höhe von wahlweise 42 Euro oder 21 Euro an der Theaterkasse oder über den Webshop erhältlich sein.

Breit gefächertes Programm

Alle fünf Sparten werden sich am Programm der Benefizmatinee beteiligen. So wird das Philharmonische Orchester die Nationalhymne der Ukraine und den 2. Satz aus Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie spielen. Das Dance Theatre zeigt Ausschnitte aus Iván Pérez’ neuester Choreografie „Firebird & Rite of Spring“. Aus dem Ensemble des Musiktheaters werden João Terleira und Ipca Ramanovic zu hören sein. Die Ensemblemitglieder des Jungen Theaters und des Schauspielensembles tragen Antikriegsgedichte sowie Texte aus der Ukraine vor. Auch der Opernchor beteiligt sich an der Matinee mit A-cappella-Stücken.

