Beleuchtung fällt aus

Heidelberg. In Heidelberg ist in Teilen Neuenheims und der Altstadt in der Nacht auf Montag die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke waren ab etwa 22.30 Uhr die Uferstraße und die Neuenheimer Landstraße zwischen Wehrsteg bis kurz nach der Alten Brücke sowie südlich vom Neckar der Bereich Neckarstaden bis zur Höhe Steingasse betroffen. Ursache hierfür war eine fehlerhafte Signalübertragung in den entsprechenden Schaltstationen. In Teilen der Gaisbergstraße, Rohrbacherstraße und der Bahnhofstraße fiel parallel kurze Zeit später ab 22.50 Uhr die Straßenbeleuchtung aufgrund eines Kabelfehlers aus. Die Stadtwerke Heidelberg stellten die betroffene Straßenbeleuchtung nach rund 45 Minuten wieder her. Nur in der Gaisbergstraße, Rohrbacherstraße und Teilen der Bahnhofstraße konnte die Beleuchtung teilweise repariert werden – nur jede zweite Leuchte brannte. mik

