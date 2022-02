Belebung der Innenstadt

Heidelberg. Die Heidelberger Innenstadt wird mit einer Investition von fünf Millionen Euro fit für Zukunft gemacht. Denn die Verwaltung stärkt die Innenstadt und fördert die Einkaufsstandorte in der Altstadt und in den Stadtteilen. Mit dem Projekt „Mut zur Innenstadt“ soll das Stadtzentrum von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof in den Jahren 2022 bis 2025 mit einem Förderprogramm von fünf Millionen Euro gestärkt werden. Die Stadt Heidelberg investiert davon 1,25 Millionen Euro aus eigenen Mitteln. Weitere 3,75 Millionen Euro erhält sie als Bundesförderung, so die Stadt in einer Pressemitteilung. In seiner zurückliegenden Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig für die städtische Investition abgestimmt und diese damit beschlossen.

Förderprogramm für Einzelhandel

Oberbürgermeister Eckart Würzner zur geplanten Förderung: „Wir machen die Heidelberger Innenstadt fit für die Zukunft. Wir wollen die Maßnahmen aus dem Einzelhandelskonzept umsetzen und die Innenstadt vom Karlstor im Osten bis zum Hauptbahnhof im Westen zum Magnet für die gesamte Region weiterentwickeln.“ Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck ergänzt zum Vorhaben: „Wir wollen im Innenstadtbereich weitere Plätze, Seitenstraßen und Grünanlagen aufwerten und beleben.“ Damit das gelingt, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung außerdem einstimmig ein Förderprogramm für den inhabergeführten Einzelhandel und das Lebensmittelhandwerk bewilligt.