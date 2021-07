Heidelberg. Wie soll sich das Neuenheimer Feld in den kommenden Jahrzehnten entwickeln? Das ist die Aufgabe der Masterplanung. Die nächste öffentliche Sitzung des Koordinationsbeirats „Masterplan Im Neuenheimer Feld“ findet am Donnerstag, 1. Juli , von 18 bis 20.30 Uhr in digitaler Form statt. Alle Interessierten sind eingeladen, zuzuhören. Eine Anmeldung ist für die digitale Veranstaltung nicht erforderlich. Sie findet via Zoom statt und ist über www.masterplan-neuenheimer-feld.de erreichbar.

AdUnit urban-intext1