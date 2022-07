Beim Frisör entblößt

Heidelberg. In Heidelberg hat sich ein 25-jähriger Mann in einem Friseursalon unterhalb der Taille entkleidet, nachdem er dort die Toilette besucht hat. Laut Bericht der Polizei soll er bei dem Vorfall am Donnerstag außerdem sein Geschlechtsteil berührt und währenddessen eine Frau angeschaut haben. Nachdem er von der 43-Jährigen aufgefordert wurde, dies zu unterlassen, bekleidete er sich wieder. Der nach Angaben der Polizei unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde durch eine Streife festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das zuständige Dezernat der Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den 25-Jährigen. red