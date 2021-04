Heidelberg. Beim Bürgerentscheid in Heidelberg zum Ankunftszentrum für geflüchtete ist das Quorum erreicht: Fast 22.000 Wähler haben gegen den Standort "Wolfsgärten" in Wieblingen als neue Adresse des Ankunftszentrums ausgesprochen.

Schon nach der Auszählung von 20 der 70 Wahlbezirke lagen die Gegner des Umzugs deutlich vorne: Knapp drei Viertel der Stimmen (73,6 Prozent) wandten sich gegen den von Stadt und Land favorisierten Standort "Wolfsgärten" in Wieblingen als neue Adresse des Ankunftszentrums.

33 Prozent der Heidelberger, die am Sonntag beim Bürgerentscheid zum Ankunftszentrum ihre Stimme abgegeben haben, haben es vorab per Briefwahl getan. Nur drei Prozent kamen in eines der 26 Wahllokale. Es wurde mit einer Wahlbeteiligung (Stand 17 Uhr) von insgesamt 36 Prozent gerechnet. Knapp 110.000 Heidelberger sind wahlberechtigt. Damit das Quorum bindend ist, müssten mindestens 21.841 Heidelberger mit "Ja" oder "Nein" stimmen.

„Sind Sie gegen eine Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge an das Autobahnkreuz auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche Wolfsgärten?“ Nach 57 von 70 Wahlbezirken (Stand 19 Uhr) haben 70 Prozent der Wähler für "Ja" gestimmt - sie sind also gegen die Verlagerung des Ankunftszentrums für Geflüchtete auf das Gewann "Wolfsgärten" im Stadtteil Wieblingen. Seit 2015 ist die Einrichtung des Landes in Patrick-Henry-Village untergebracht.

