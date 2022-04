Begleitprogramm auch in Mannheim

Zur IBA-Ausstellung im neuen Karlstorbahnhof gibt es in den nächsten Wochen ein Begleitprogramm, das die 23 IBA-Projekte einzeln in den Blick nimmt. So heißt es am Samstag, 25. Juni, von 11 bis 18 Uhr „Darf’s ein Gramm mehr sein?“ Bei einem Brunch und einem Offenen Atelier lernt man die Arbeit der Werkstattschule kennen (Am Bahnbetriebswerk 3).

In Mannheim gibt es drei Gastprojekte der IBA. Eine Lesung zur neuen Stadtbibliothek N2 gibt es am 17. Mai um 16 Uhr in der Kinder- und Jugendbibliothek (Dalberghaus). Eine Diskussion zu den Mannheimer Gastprojekten beginnt am Mittwoch, 18. Mai, um 20 Uhr im Spinelli-Gemeinschaftshaus (Am Aubuckel). Die Multihalle im Herzogenriedpark kann man bei einer Baustellenführung am Sonntag, 22. Mai, um 16 Uhr erkunden.

Das IBA-Projekt „Der Andere Park“ wird am Samstag, 14. Mai, um 11 Uhr auf dem Marlene-Dietrich-Platz eröffnet. Das große IBA-Abschlussfest steigt am 8. Juli auf und um den Energie- und Zukunftsspeicher der Stadtwerke im Stadtteil Pfaffengrund. Die App „IBA Heidelberg“ ist ein digitaler IBA-Stadtführer fürs Handy. miro

