Heidelberg. Die Corona-Pandemie hat in den letzten Jahren die Welt verändert. Die Eindrücke und Erinnerungen daran halten Menschen aus aller Welt mit ihren Bildern auf einer digitalen, amerikanischen Plattform fest. Neu beteiligt sich auch Heidelberg mit einer Vielzahl gesammelter Fotos am internationalen Projekt "Picturing the Pandemic". Die gleichnamige Ausstellung zeigt diese Bilder zusammen mit Beiträgen aus 55 Staaten. (bis 23.07.)

