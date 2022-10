Baustelle auf der B 535

Heidelberg. Die Sanierung der B 535 zwischen der Kreuzung mit der L 600a/Grasweg und dem Anschluss Kurpfalzhof geht am Wochenende in die nächste Phase. Nachdem zunächst die Mittelstreifenüberfahrten am Anfang und Ende der Baustelle hergestellt wurden, wird in Phase zwei nun die Nordfahrbahn saniert. Wie das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe weiter informiert, wird der Verkehr auf die Südfahrbahn umgeleitet. Es steht laut Behörde in beiden Fahrtrichtungen ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Umbau hierfür erfolgt in der Nacht von Freitag, 28. Oktober, auf Samstag, 29. Oktober, von 20 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr.

In der zweiten Bauphase – voraussichtlich bis 25. November – wird zudem der nördliche Teil der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen der A 5 gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Sanierung der Nordfahrbahn wird als Pilotprojekt für kompakte Asphaltbefestigungen ausgeführt. Bei dieser Bauweise werden laut RP zwei Asphaltschichten in einem Arbeitsgang eingebaut. Diese Bauweise habe Vorteile bei Qualität und Dauerhaftigkeit des Straßenbelags.

Anzeigetafeln auf der BAB 5 und B 535 weisen auf die Sperrung hin. © RPK

Saniert wird die B 535 Straße auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern. Um den Verkehr aufrechtzuerhalten, gibt es vier Bauphasen. Voraussichtlich bis Anfang Dezember soll alles fertig sein – sofern das Wetter mitspielt. Die Kosten der Maßnahme betragen laut RP rund 2,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. red/agö