Baumfällungen im Heidelberger Mühltal abgewendet?

Heidelberg. Die Stämme im Wald im Mühltal sind mit roter Farbe markiert: Eigentlich sollten sie schon im Frühjahr gefällt werden. Wegen der Proteste von Naturschutzverbänden und Bürgern verschob die Stadt die Aktion in den Herbst. Nun soll es langsam Ernst werden - und dagegen regt sich seit Wochen Kritik. Nun sieht alles danach aus, als könnte auf die große Durchforstung verzichtet werden: Am Ende einer fast zweistündigen Veranstaltung mit rund 60 Bürgern zeigte sich Ernst Baader, Leiter des Städtischen Forstamtes, gesprächsbereit: Im kleinen Kreis mit den Sprechern des Aktionsbündnisses soll eine Alternative zu der Fällung im Buchen-Abschnitt auf der Winterweg-Seite gefunden werden.

Viele Bäume am Talweg Winterseite sind rot markiert. © Philipp Rothe

Die Stadt und Kritiker der geplanten Durchforstung hatten in den vergangenen Tagen zu Infoveranstaltungen in den Forst geladen. Am Donnerstag hat ein Aktionsbündnis „Waldwende Heidelberg – Rettet das Mühltal“ den Vertretern der Stadt - darunter Klimaschutz-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain, eine Liste mit deutlich mehr als tausend Unterschriften überreicht.

Die Stadt verfolgte usrprünglich mehrere Ziele: An den offenen Wiesenflächen und Feuchtbiotopen ging es um die Pflege und die Sicherung der Lebensräume seltener Tier- und Pflanzenarten. Die Biotope bräuchten aus Naturschutzsicht mehr Sonneneinstrahlung. In anderen Bereichen solle der Bestand stabilisiert und eine größere Mischung der Baumarten erhalten werden.

Die Initiative „Waldwende Heidelberg“ mit Diplom Forstwirt Volker Ziesling an der Spitze befürchtet einen Kahlschlag und führt unter anderem die CO2-Freisetzung ins Feld, die mit den Fällungen einherginge. „Die Durchforstungsmaßnahmen werden das gesamte Ökosystem destabilisieren“, davon ist Ziesling überzeugt.

Die Naturschutzverbände stehen hinter den geplanten städtischen Durchforstungsmaßnahmen im Heidelberger Mühltal. Argumentiert wird unter anderem, dass nach und nach Bäume in den Wiesengrund längs des Mühlbachs im Stadtteil Handschuhsheim hineinwachsen. Dadurch werde die waldfreie Fläche zunehmend kleiner; Lebensraum für viele Blühpflanzen und Gräser schwinde. Das Fällen einzelner Bäume, auch wenn es viele seien, werden an den Boden- und hydrologischen Verhältnissen voraussichtlich keine Veränderungen verursachen, „soweit nicht alle Bäume flächig an exponierten Hängen gerodet werden“.