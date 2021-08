Baumaschinen im Wert von mehr als 10.000 Euro von Baustelle entwendet

Heidelberg. Unbekannte Täter haben von einer Baustelle in Heidelberg Baumaschinen im Wert von mehr als 10.000 Euro entwendet. In der Nacht von Montag auf Dienstag ließen die Täter auf der Baustelle in der Friedrich-Schott-Straße im Stadtteil Pfaffengrund einen Stampfer der Marke Amman, eine Rüttelplatte der Marke Bomag und eine Asphaltschneidemaschine mitgehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

„Zum Abtransport dürfen die Täter ein Fahrzeug mit Anhänger oder einem Lkw mit Ladefläche benutzt haben“, mutmaßte die Polizei. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 bei der Polizei.