„Bauhaus“-Abriss in der Heidelberger Kurfürsten-Anlage geht voran

Heidelberg. Wie ein riesiges Handtuch hängt eine dunkle Schmutzfang-Matte am Kran, dahinter reißen die Baggerzähne Stück für Stück aus dem „Bauhaus“-Gebäude an der Kurfürsten-Anlage in Heidelberg. Seit Montagmorgen fehlt auf allen Etagen die nordwestliche Ecke. Das Unternehmen Diringer und Scheidel startete den Abriss vom Busbahnhof aus, damit das Hauptgebäude möglichst lange als Lärmschutz dienen kann. Bis 2026 soll hier ein bis zu sechsgeschossiges Gebäude entstehen, das Platz für Büros (3500 Quadratmeter), Wohnungen (10 800 Quadratmeter), Handel und Gastronomie (5500 Quadratmeter) sowie ein Ärztehaus bieten soll. 2019 hatte die Stadt den Weiterbetrieb des Baumarktes untersagt, nachdem zuvor mehrere Sonderbetriebsbedingungen erteilt worden waren.

